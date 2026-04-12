Dos Policías de Fuerza Civil Quedan Heridos en Enfrentamiento Armado en Carretera a Reynosa, NL

Dos elementos de Fuerza Civil lesionados por arma de fuego es el saldo que dejó un enfrentamiento armado durante la madrugada del domingo 12 de abril en la carretera a Reynosa, a la altura del municipio Los Ramones, Nuevo León.

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La agresión se registró cuando los oficiales realizaban un recorrido estratégico de vigilancia en la zona; y al llegar a una brecha, a la altura del camino al rancho Centro Camionero, se toparon con una camioneta donde viajaban a abordo civiles armados, quienes al visualizar a los elementos de seguridad, activaron sus armas de fuego y comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones.

Fueron alrededor de 20 minutos lo que duró el enfrentamiento armado, hasta que los policías de Fuerza Civil lograron controlar la situación; sin embargo, dos de los elementos resultaron heridos por los proyectiles de arma de fuego.

En el sitio, las autoridades de seguridad aseguraron una camioneta Tacoma con equipo táctico y armas. Hasta el momento, no han informado si abatieron a alguno de los presunto agresores. El hecho generó una intensa movilización en el Área Metropolitana de Monterrey.

Video: Enfrentamiento Armado Deja Dos Policías de Fuerza Civil Lesionados en Carretera a Reynosa Los Ramones Nuevo León

Trasladan a policías heridos a hospitales en Monterrey

Tras percatarse de los dos policías heridos, los oficiales de Fuerza Civil solicitaron ambulancias que trasladaron a las víctimas a un hospital ubicado sobre la avenida Pino Suárez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Las unidades médicas fueron escoltadas por hasta arribar a la clínica.

Los dos elementos heridos fueron identificados como Víctor y Samuel, a quienes ingresaron por el área de urgencias. Uno de ellos presentaba una herida por impacto de bala en la parte del tórax, mientras que su compañero resultó con una herida en el brazo izquierdo.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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