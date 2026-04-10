Asesinan a Dos Frente a Tienda de Abarrotes en Colonia Independencia en Monterrey, NL

Dos personas fueron asesinados a balazos frente a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este viernes 10 de abril sobre la calle Tlaxcala en su cruce con 5 de febrero.

Noticia relacionada: Hieren a Hombre tras Ataque Armado en Colonia Paraje San José en García, Nuevo León

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados arribaron a bordo de una motocicleta a esta tienda de abarrotes, lugar donde un hombre y una mujer fueron atacados a balazos. Luego de cometer este delito, los presuntos asesinos huyeron a toda velocidad sobre la calle Tlaxcala. Hasta este punto arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención médica a los lesionados.

Luego de realizarle varios procedimientos médicos, rescatistas confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, por lo pidieron el apoyo de autoridades de investigación. Hasta este punto también hicieron presencia varios elementos de Fuerza Civil, quienes resguardaron este punto para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Video: Moviliza Reporte de Dos Personas Asesinadas en Colonia Independencia en Monterrey

Realizan operativo de seguridad tras asesinato de dos personas en colonia Independencia

A este sitio también llegaron Agentes Ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron a recabar pruebas e información en este lugar para integrarlas a la carpeta de este caso. El cierre de la circulación sobre la calle Tlaxcala continuará por al menos dos horas más.

Elementos de Fuerza Civil comenzaron con despliegues de seguridad sobre calles de la colonia Independencia para tratar de localizar a los presuntos responsables. Autoridades pidieron a vecinos mantenerse al interior de sus propiedades mientras se llevan a cabo patrullajes en esta área y reportar cualquier actitud sospechosa al número de emergencia 911.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM