Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Auto en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su carro en la avenida República Mexicana de la colonia Valle de Las Alamedas, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Autoridades acudieron al sitio luego de recibir el reporte de un hombre inconsciente durante la mañana del viernes 10 de abril.

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Elementos de la Policía de San Nicolás y paramédicos arribaron lugar donde confirmaron la muerte del hombre de 60 años de edad, quien no ha sido identificado de manera oficial; únicamente informaron que se trata de un sujeto de piel blanca, delgado y calvo. Las autoridades no dieron a conocer más detalles del hallazgo.

Investigan muerte de hombre dentro de auto en San Nicolás

El hombre sin vida fue localizado dentro de su auto, un Ford Fiesta color gris plata, con placas de Nuevo León. El vehículo se encontraba en el carril al oriente sobre la avenida República Mexicana, cerca de un car wash y estacionado al exterior de una casa. No precisaron si el cuerpo presentaba huellas de violencia.

La zona fue acordonada por los policías municipales, en espera de los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para llevar a cabo el levantamiento de evidencias, iniciar las indagatorias correspondientes para la investigación del caso y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley y determinar la causa de su muerte.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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