Encharcamientos Colapsan Vialidad en Límites de Monterrey y San Nicolás, Nuevo León

Las lluvias registradas en la zona metropolitana de Monterrey dejaron afectaciones viales en los límites de Monterrey y San Nicolás, donde automovilistas enfrentaron severos encharcamientos que complicaron la circulación desde las primeras horas de este viernes.

Uno de los puntos más afectados se ubica sobre la avenida Los Ángeles, en el tramo comprendido entre Félix U. Gómez y Diego Díaz de Berlanga, donde se reporta la formación de una “laguna” tras las precipitaciones, situación que genera tráfico intenso y pone en riesgo a quienes transitan por la zona.

De acuerdo con reportes en el lugar, vehículos particulares, camiones de carga y tráileres han quedado varados debido a los baches ocultos por el agua o posibles registros abiertos, lo que ha provocado daños mecánicos y retrasos en los traslados.

Video: Quedan Atrapados Vehículos Entre Baches e Inundación en San Nicolás

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Automoviles dañados por baches

Automovilistas afectados señalaron que esta problemática no es nueva y que se presenta cada vez que se registran lluvias, incluso de baja intensidad. Algunos conductores optaron por invadir carriles contrarios para evitar las zonas inundadas, aumentando el riesgo de accidentes.

Uno de los afectados relató que cayó en un bache cubierto por el agua, lo que provocó daños en una llanta y en el rin de su vehículo, además de pérdidas de tiempo mientras esperaba asistencia.

Asimismo, ciudadanos señalaron la falta de presencia de autoridades en el sitio para coordinar la vialidad o brindar apoyo a los conductores, lo que agravó la situación durante la mañana.

Habitantes y automovilistas hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender de forma definitiva esta problemática, ya que aseguran que existe desde hace años sin una solución clara, mientras continúan las afectaciones al tránsito y al patrimonio de los ciudadanos.

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