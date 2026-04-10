Detiene a Colombiano por Asalto en San Nicolás, Nuevo León; Buscan a Tres Cómplices

Un hombre de origen colombiano fue detenido tras cometer un asalto armado junto a tres cómplices en la calle Candela de la colonia Chapultepec, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue el reporte sobre una banda de asaltantes en la zona, lo que movilizó a los elementos de la Policía Municipal hasta un negocio de reparación de autos, donde realizaron la captura.

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El detenido fue identificado como Brayan L. de 30 años, originario de Medellín, Colombia, quien habitaba en la colonia Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. A la zona llegaron agentes ministeriales para apoyar en las indagatorias, y tratar de ubicar al resto de la banda del colombiano, que ya son buscados por múltiples robos en el municipio de San Nicolás de los Garza y el resto del Área Metropolitana de Monterrey.

Robo con violencia a genera persecución en San Nicolás de los Garza

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el hecho violento ocurrió cerca de las 09:00 de la mañana cuando una persona llegó corriendo en compañía de otros tres hombres al domicilio, e ingresaron a mano armada para cometer el robo.

Tras la denuncia y la llegada de las autoridades lograron darle alcance a uno de ellos, después de una persecución que se registró a un costado del arroyo de la avenida Cristina Larralde. Los otros dos cómplices lograron huir dejando parte del botín del robo, así como daños en las puertas y los mosquiteros del lugar.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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