Investigan Presunto Robo con Violencia en Casa Habitación en San Nicolás, Nuevo León

Un robo con violencia a casa habitación se registró durante la mañana de este jueves 9 de abril en la colonia Las Puentes séptimo sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este hecho generó un intenso despliegue de autoridades hasta la calle Sierra de Ronda, lugar donde ocurrió este delito.

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Los hechos se registraron cuando la víctima, una mujer de 48 años, regresaba a su domicilio a bordo de una camioneta. Al llegar, dos hombres que se encontraban en el exterior aprovecharon el momento en que abrió el portón para ingresar a esta propiedad. En ese momento, los sujetos amagaron a la persona afectada con un arma de fuego.

Bajo amenazas, los hombres pidieron a la mujer que ingresara a la propiedad. Al lograr meterse a esta casa, un tercer implicado se unió al atraco y procedieron a revisar las pertenencias de esta familia mientras que la víctima era resguardada dentro de un clóset ubicado en una de las habitaciones principales.

Video: Investigan Robo a Casa Habitación en Colonia Las Puentes Séptimo Sector

Cámara de seguridad capta huida de presuntos ladrones en propiedad en San Nicolás

Luego de cometer este presunto robo, los sujeto huyeron del lugar. Una cámara de seguridad logró captar el momento que los tres implicados abordaron a una camioneta de color gris la cual escapó sobre la calle Sierra de Ronda con dirección a la avenida Las Puentes. Policía de San Nicolás y agentes de la Fiscalía de Nuevo León ya se encuentran analizando las imágenes para dar con los responsables.

Entre los objetos robado se encuentran 15 mil pesos en efectivo, un rosario de oro, una cadena de plata con un costo de 2 mil 500 pesos y un dije de oro. Hasta el momento las autoridades no revelaron si la mujer afectada fue herida o si tuvo que se atendida por paramédicos.

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Con información de Alex Rodríguez | N+

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