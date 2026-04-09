Despojan de 100 Mil Pesos a Hombre tras Asalto en Plaza Comercial en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue despojado de un maletín en el cual transportaba 100 mil pesos, dinero que sería depositado en un banco ubicado en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Pablo Livas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este jueves 9 de abril, lo que generó un intenso despliegue de seguridad.

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Este presunto robo ocurrió cuando el hombre afectado llegó al estacionamiento de una plaza comercial para dirigirse a una sucursal bancaria. El afectado fue interceptado por un par de sujetos, quienes de manera violenta lo despojaron de un maletín el cual se transportaban al menos 100 mil pesos en efectivo. Luego de cometer este acto, los presuntos ladrones huyeron de este lugar.

La persona afectada de inmediato pidió el apoyo de las autoridades del seguridad. Al lugar llegaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes entrevistaron al hombre para saber como había ocurrió el presunto asalto y tras confirmar el hecho, solicitaron la presencia de agentes de investigación para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Video: Le Roban 100 Mil Pesos a Cliente de Banco en Guadalupe Nuevo León

Realizan operativo de seguridad tras robo de 100 mil pesos en Guadalupe

Minutos más tarde arribaron unidades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron a recabar la información necesaria. Se espera que las cámaras de seguridad de este sitio ayuden para poder identificar a los presuntos responsables y poder deteneos. Elementos municipales llevaron a cabo varios despliegues cercanos para tratar de localizar a los sujetos.

Autoridades mencionaron que este caso será investigado como asalto con violencia debido a que los hechos se registraron al exterior de una plaza comercial, lugar donde se localiza el banco a donde se dirigía la persona afectada. Hasta el momento no se reportó su la víctima habría sufrido algún tipo de agresión.

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Con información de Hugo Aranda Tamayo | N+

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