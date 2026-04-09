Incendio Consume Negocio de Venta de Ropa en Cadereyta, Nuevo León

Un negocio de venta de ropa terminó en cenizas luego de que se registrara un incendio al interior del establecimiento durante la noche del miércoles 8 de abril en la colonia Valle del Roble, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El siniestro ocurrió en un local identificado como “Karla Boutique”, lo que generó una intensa movilización por parte de elementos de rescate.

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El incendio presuntamente se originó cuando un trabajador realizaba labores de soldadura en una cortina metálica del negocio. Aparentemente, un corto circuito provocó que comenzaran las llamas, las cuales rápidamente se extendieron por el interior del local debido a la mercancía almacenada, principalmente ropa, lo que facilitó que el fuego avanzara en cuestión de minutos.

Al percatarse de la situación, vecinos del sector intentaron controlar el fuego utilizando mangueras y cubetas con agua para tratar de sofocar las llamas y evitar que se siguiera extendiendo hacia otros puntos cercanos. Este momento quedó captado por una persona, quien compartió las imágenes a través de redes sociales.

Video: Se Incendia Local de Venta de Ropa en Cadereyta

Investigan incendio de boutique en Cadereyta

Fueron elementos de Protección Civil y Bomberos de Cadereyta quienes hicieron presencia en este punto tras recibir el reporte. Los rescatistas comenzaron con las labores correspondientes para sofocar el incendio, además de realizar trabajos de enfriamiento en el establecimiento y llevar a cabo inspecciones en el sitio para tratar de confirmar la razón que originó este siniestro.

En este lugar no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, los dueños del local mencionaron que la mercancía fue consumida por completo por las llamas, quedando prácticamente en cenizas. Autoridades informaron que será durante los próximos días cuando se den a conocer los resultados de las investigaciones para determinar con precisión las causas de este incendio.

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