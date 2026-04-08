Pipa Vuelca y Explota Sobre Carretera Nacional en Montemorelos, Nuevo León; Hay Cierres Viales

Una pipa que transportaba materiales peligrosos terminó volcando y explotando sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 85, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El hecho fue reportado durante la tarde de este miércoles 8 de abril.

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Aparentemente una presunta mala maniobra habría ocasionado que el conductor de esta pipa terminara volcando. Debido al impacto, este vehículo de carga terminó explotando. Hasta el momento se desconoce que tipo de material transportaba, pero autoriades señalaron que se trataba de una sustancia peligrosa. En este lugar ya se encuentran rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y de Montemorelos, quienes ya se encuentran realizando las labores necesarias para sofocar las llamas.

Hasta el momentos las autoridades no han informado si en el lugar hay personas heridas, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se den más detalles sobre este accidente vial. En el lugar fueron vistas varias unidades de rescate, quienes ya se preparan para comenzar a combatir este incenido que se ha extendido sobre un camellón.

Video: Explota Pipa en Montemorelos y Cierran Vialidad

Cierran Carretera Nacional tras explosión de pipa

Debido al riesgo que representa este accidente, autoridades de rescate cerraron el paso en ambos sentidos de la Carretera Nacional a la altura del municipio de Montemorelos, Nuevo León. Se espera que esta medida continúe durante un par de horas, tiempo en que se llevarán a cabo estas labores.

Este accidente laboral ha generado temor entre automovilistas debido a que las instensas columnas de humo negro pueden ser vistas desde kilómetros atrás y desde diversos sitios cercanos a esta importante vía. Elementos de seguridad pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar queda atrapados en el tráfico.

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