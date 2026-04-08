Cámaras de Seguridad Captaron Salida de Brandon Betancourt Antes de Desaparecer en Apodaca, NL

Cámaras de seguridad captaron la última vez en la que fue visto Brando Betancourt, de 24 años de edad, al salir de su trabajo en un restaurante de hamburguesas, ubicado en el cruce de la avenida Sendero y la avenida República Mexicana, antes de ser reportado como desaparecido el 26 de marzo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En el video, marcado con la fecha 25 de marzo de 2026, se ve a Brandon salir de su trabajo por la puerta de empleados, minutos antes de las 02:00 de la madrugada. Iba vestido de negro, con su celular en la mano y caminando hacia la avenida Sendero.

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De acuerdo con lo informado por su mamá, el joven se hacía aproximadamente 40 minutos para recorrer los 3 kilómetros de distancia que hay de su trabajo a su casa, que se encuentra en la colonia Nuevo Amanecer. Dijo que ese día, Brandon había recibido su paga, por lo que no descarta que haya sido víctima de un asalto.

Video: Video Última Vez que Captaron a Brandon Betancourt antes de Desaparecer en Apodaca, Nuevo León

Última comunicación de Brandon con su familia

Zoila Betancourt, madre de Brandon, dijo para las cámaras de N+ que la última vez que tuvo comunicación con su hijo fue el pasado jueves 26 de marzo a través de mensajes de WhatsApp. Fue en la noche cuando el joven le confirmó que ya se encontraba trabajando en el restaurante de comida rápida, a donde entró hace dos meses. Ese día su jornada laboral era de 7:00 de la noche, a 2:00 de la madrugada.

La madre de Brandon señaló que después de que su hijo le contestó que ya se encontraba en el trabajo, ya no logró comunicarse nuevamente con él. No respondió a las llamadas y los mensajes que le envió, por lo que, recurrió poner una denuncia de desaparición y pedir ayuda a las autoridades para localizar a su hijo.

Después de emitirse la ficha de búsqueda, la madre de Brando acudió al restaurante de comida rápida donde trabajaba el joven, donde pudieron tener acceso a dos videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se ve a Brandon salir de su trabajo minutos antes de las 02:00 de la madrugada.

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Con información de Ángel Giner | N+

SHH