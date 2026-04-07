Buscan a Brandon Betancourt, Empleado de Restaurante de Hamburguesas Desaparecido en Apodaca, NL

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) compartió una ficha de búsqueda para tratar de localizar a un joven de 24 años de edad, quien desapareció luego terminar una jornada laboral en un restaurante de comida rápida ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El joven fue identificado como Brandon Alain Betancourt Solis, quien fue visto por última vez el pasado 26 de marzo dentro de un restaurante de comida rápida ubicado en la colonia Nuevo Amanecer. Familiares de la persona desaparecida comentaron que el sujeto laboraba en este sitio. La madre de Brandon comentó a las autoridades que su último contacto fue a través de una llamada, donde su hijo mencionó que seguía trabajando.

Luego de que pasaran un par de horas y Brandon no contestara, sus familiares acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para levantar un reporte de desaparición. Hasta el momento las autoridades continúan investigando este caso para tratar de localizar al joven, pero hasta el momento no se ha tenido éxito.

Continúa búsqueda de joven desaparecido en Apodaca

El día en Brandon Betancourt desapareció vestía un pantalón de mezclilla y una playera de color gris con el logo de un restaurante de comida rápida reconocido. Como rasgos de identificación, autoridades señalaron que el joven era de cabello corto, negro y liso, su tez es blanca y sus ojos son color café claros. Se espera que con esta información sea más fácil poder localizarlo.

Se espera que los elementos de la Fiscalía de Nuevo León revisen las cámaras del restaurante de comida rápida donde fue visto por última vez y así poder encontrar alguna pista sobre su paradero. Autoridades de investigación pidieron a los ciudadanos que de tener algún dato sobre el joven pueden llamar al 8119903873, donde podrán brindar información.

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DAGM