Denuncian Robo a Casa Habitación en Pesquería, NL; Cámara de Seguridad Captó Momento

Luego de ser víctimas en varias ocasiones por presuntos ladrones, vecinos de la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León, publicaron a través de redes sociales una serie de videos en lo que se puede observar a dos sujetos quienes salieron de un domicilio con una pantalla en manos. Esta denuncia se dio a conocer durante la mañana de este martes 7 de abril, un día después de que sucedieran los hechos.

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La familia afectada comentó que al regresar a su domicilio fue cuando se percataron que su televisión había sido robada, por lo que procedieron a revisar las cámaras de seguridad para verificar lo que había ocurrido. Al darse cuenta de estos hechos, los afectados decidieron exponer a los sujetos para tratar de identificarlos.

En las imágenes, las cuales fueron registrada a las 3:00 de la tarde del 6 de abril, se puede observar a dos hombres quienes llevan una televisión, misma que sacaron del domicilio de la persona que realizó esta denuncia a través de redes sociales. Los sujetos caminaron cerca de una plaza pública y durante un par de metros sin que nadie se percatara de esta situación.

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Vecinos piden más seguridad tras incremento en robos a propiedad en Pesquería

Vecinos de esta colonia comentaron que esta no sería la primer ocasión en que los dos hombres ingresan a domicilios para presuntamente robar objetos como televisiones, bocinas, entre otras cosas. Hasta el momento se desconoce si las personas afectadas ya levantaron una denuncia formal, por lo que se espera que en las próximas horas acudan a la Secretaría de Seguridad de Pesquería para comenzar con el proceso legal necesario.

Las familias que habitan en la colonia Valle de Santa Maria pidieron a los elementos de la Policía de Pesquería que realicen más rondines por calles de este sitio debido al incremento de robos a propiedades. Afectados también mencionaron que se sentían preocupados, ya que la mayoría de estos hechos ocurren durante la tarde, en plena luz del día.

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