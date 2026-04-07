Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una casa ubicada casi en el cruce de la calle C.2 en la colonia San Diego, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hallazgo ocurrió la mañana del martes 7 de abril y generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio.

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Vecinos reportaron a las autoridades la presencia de olores fétidos que emanaban de la vivienda. Al llegar al sitio, elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales confirmaron que al interior se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida. De acuerdo con los testimonios recabados, la víctima de aproximadamente 40 años de edad vivía solo y trabajaba en su domicilio, aparentemente un taller de soldadura.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue localizado el cuerpo del hombre, se presume que ya llevaba varios días muerto al interior de la vivienda. Al sitio llegaron familiares de la víctima, quienes cayeron en una crisis nerviosa al conocer la noticia de su fallecimiento.

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Investigan muerte de hombre en colonia San Diego

Policías de Guadalupe y agentes ministeriales acordonaron la zona para que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaran el levantamiento de evidencias para las investigaciones correspondientes, así como el traslado del cuerpo para realzarle la autopsia de ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias en el sitio y están a espera de los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa de muerte del hombre, del cual, no han dado a conocer su identidad de manera oficial. Se espera que en las próximas horas den una actualización del caso ocurrido en el municipio de Guadalupe.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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