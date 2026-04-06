Investigan Muerte de Hombre Localizado en la Carretera a Colombia en Salinas Victoria, NL

Elementos de seguridad localizaron el cuerpo de una persona sobre un costado de la carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 23, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El hecho fue reportado durante la noche de este lunes 6 de abril, generando una intensa movilización de diversas corporaciones.

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Fue a través del C4 municipal donde recibieron el reporte de la presencial de un cuerpo sobre un costado de la carretera a Colombia. A la llegada de los oficiales de la Policía de Salinas Victoria, confirmaron que a la altura de la colonia Paseo del Norte se encontraba un hombre sin vida, por lo que de inmediato resguardaron el sitio y pidieron el apoyo de agentes de investigación.

Minutos más tarde a este lugar también llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), peritos del Instituto de Criminalìstica y Servicios Periciales (ICSP) y elementos del Ejercito Mexicano. Hasta el momento no ha sido identificada la víctima, pero autoridades de seguridad mencionaron que el hombre se encontraba con presuntos signos de violencia y con su rostro cubierto con una manta.

Video: Localizan a Hombre Sin Vida Sobre Carretera a Colombia en Salinas Victoria Nuevo León

Continúa despliegue tras hallazgo de hombre sin vida en Salinas Victoria

Se espera que esta movilización continúe por un par de horas, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas que circulen con precaución sobre la carretera a Colombia debido a la presencial de patrullas y unidades de diversas corporaciones. Este despliegue causó temor entre conductores debido a la movilización que causó este hallazgo.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad en Salinas Victoria mencionaron que serán los peritos de criminalística quienes continúen las investigaciones sobre este caso. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este hecho y se revele la identidad del hombre asesinado. Elementos de seguridad también analizan si el sujeto fue privado de la vida en el sitio o si su cuerpo fue abandonado posteriormente en esa zona.

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DAGM