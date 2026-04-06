Quedan Heridas Dos Mujeres al Volcar en Carretera Nacional en Montemorelos, Nuevo León
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Las dos mujeres quedaron atrapadas dentro de su auto luego de volcar a la altura del Camino a la Reforma, en el municipio de Montemorelos
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Dos mujeres lesionadas es el saldo que dejó un accidente vehicular en la Carretera Nacional, a la altura del Camino a la Reforma, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El auto en el que viajaban las víctima se salió del camino y volcó alrededor de las 06:40 de la mañana de este lunes 6 de abril.
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Aparentemente, el exceso de velocidad y algunos puntos que se encontraban resbaladizos debido a la reciente lluvia registrada en la zona, fue lo que provocó que las dos mujeres se salieran de la carretera y volcaran su vehículo, quedando atrapadas dentro de él.
El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el Camino a la Reforma, en el municipio de Montemorelos. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Montemorelos, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Cruz Roja, arribaron al sitio para rescatar a las dos mujeres.
Liberan a mujeres atrapadas dentro de vehículo en Montemorelos
Brigadistas y paramédicos requirieron de equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas atrapadas dentro del vehículo a causa del accidente. Luego de varios minutos de esfuerzos, lograron liberar la puerta del auto y rescatar a las mujeres, quienes resultaron con lesiones, por lo que, fueron trasladadas al IMSS de Montemorelos para su atención médica.
En el sitio, los cuerpos de emergencia descartaron mayores riesgos y esperaron para el retiro de la unidad. Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad de las víctimas del accidente ni cómo se encuentra su estado de salud actual.
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Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH