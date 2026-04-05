Fiscalía de Nuevo León Confirma Causa de Muerte de Niñera en Cuarto de Renta en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó que la mujer localizada sin vida al interior de un departamento en Monterrey murió a causa de estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la autopsia realizada por las autoridades correspondientes. La víctima fue identificada como Francisca, quien se desempeñaba como niñera.

Según el informe forense, la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que llevó a las autoridades a establecer como principal línea de investigación la posible participación de su expareja sentimental en el crimen.

Video: Confirma Fiscalía Que Niñera Murió Extrangulada en Monterrey

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes 3 de Abril en un cuarto de renta ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez, en la colonia Central del municipio de Monterrey. Fue en ese momento cuando elementos de seguridad recibieron el reporte de una mujer inconsciente con visibles huellas de violencia.

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Tras recibir el llamado de auxilio, paramédicos acudieron al sitio y se trasladaron hasta la segunda planta del inmueble, donde encontraron a la mujer tendida sobre la cama. Al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante la situación, se solicitó la intervención de las autoridades investigadoras. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, arribaron al lugar para acordonar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Autoridades investigan a expareja como presunto responsable

La Fiscalía de Nuevo León informó que las investigaciones continúan a cargo de la unidad especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres. Asimismo, se cuenta con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones para dar con el paradero del principal sospechoso. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el presunto responsable sería la expareja de la víctima, por lo que se mantienen las labores de búsqueda y localización para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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Con información de Alexis Lozano / Noticias N+

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