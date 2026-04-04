Haitiano Mata a Hombre Hondureño tras Discusión en Hotel en el Centro de Monterrey

Una discusión desencadenó un ataque con un cuchillo que cobró la vida de un hombre. Los hechos ocurrieron en un hotel que se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón y Cuauhtémoc, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El crimen fue reportado minutos antes de las 11:00 de la noche del viernes 3 de abril.

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El ataque y homicidio provocó una intensa movilización de policías municipales y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Según testigos, la víctima mortal de origen hondureño y el agresor, de origen haitiano, se encontraban en la azotea del hotel, en el área de los en los tendederos de ropa cuando ocurrieron los hechos.

Video: Hombre Haitiano Mata a Hondureño y Huye en Hotel en el Centro de Monterrey

¿Cómo ocurrió el ataque y homicidio del hombre hondureño?

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombre se encontraban discutiendo en la azotea del hotel. De los insultos pasaron a los golpes, hasta que el hombre de origen haitiano sacó un arma blanca y atacó al hombre hondureño dejándolo sin vida. Al ver la gravedad de la situación, el homicida escapó corriendo con rumbo desconocido.

En el Centro de Monterrey se registró un intenso despliegue de seguridad; sin embargo, las autoridades no han informado si el atacante ya fue localizado y detenido. Horas después de la movilización policial, arribaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para el levantamiento de evidencias. Las autoridades ya investigan y analizan algunos vídeos de cámaras de vigilancia del mismo hotel y de negocios aledaños como parte del caso.

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SHH