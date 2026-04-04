Haitiano Mata a Hombre Hondureño tras Discusión en Hotel en el Centro de Monterrey
N+
El hombre de origen haitiano habría atacado al hondureño con un arma blanca mientras discutían en la azotea del hotel ubicado en el Centro de Monterrey, para luego escapar
COMPARTE:
Una discusión desencadenó un ataque con un cuchillo que cobró la vida de un hombre. Los hechos ocurrieron en un hotel que se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón y Cuauhtémoc, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El crimen fue reportado minutos antes de las 11:00 de la noche del viernes 3 de abril.
Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a Joven de 19 Años que Viajaba en Scooter en Guadalupe, Nuevo León
El ataque y homicidio provocó una intensa movilización de policías municipales y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Según testigos, la víctima mortal de origen hondureño y el agresor, de origen haitiano, se encontraban en la azotea del hotel, en el área de los en los tendederos de ropa cuando ocurrieron los hechos.
¿Cómo ocurrió el ataque y homicidio del hombre hondureño?
De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombre se encontraban discutiendo en la azotea del hotel. De los insultos pasaron a los golpes, hasta que el hombre de origen haitiano sacó un arma blanca y atacó al hombre hondureño dejándolo sin vida. Al ver la gravedad de la situación, el homicida escapó corriendo con rumbo desconocido.
En el Centro de Monterrey se registró un intenso despliegue de seguridad; sin embargo, las autoridades no han informado si el atacante ya fue localizado y detenido. Horas después de la movilización policial, arribaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para el levantamiento de evidencias. Las autoridades ya investigan y analizan algunos vídeos de cámaras de vigilancia del mismo hotel y de negocios aledaños como parte del caso.
Historias recomendadas:
- Detienen a Menor de Edad y Tres Hombres por Robar Partes de Acero en Tren en Monterrey
- Explosión por Acumulación de Gas Deja Dos Hombres y Dos Perros Heridos en Juárez, Nuevo León
- Muere Mujer tras Ser Atacada a Balazos en Depósito de Cerveza en Juárez, Nuevo León
SHH