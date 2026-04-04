Detienen a Menor de Edad y Tres Hombres por Robar Partes de Acero en Tren en Monterrey

Tres hombres y una menor de edad fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del municipio de Monterrey, en la colonia Del Norte, tras ser sorprendidos presuntamente robando chatarra de vagones del tren.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Servicio Postal y Mariano Escobedo, en donde fueron detenidos, Jonathan "N" de 39 años de edad y originario de Honduras, Andrés "N" de 51 años de edad, Donaldo "N" de 27 años de edad, y Susan "N" de 16 años de edad.

De acuerdo al reporte de la Policía de Monterrey, varias patrullas realizaban un recorrido de prevención cuando recibieron una alerta por parte del C4 sobre varias personas robando presuntamente de partes de acero de los vagones de un tren. De inmediato se movilizaron hasta el este sitio donde encontraron a tres de ellos lanzando la chatarra mientras otro las colocaba en cuatro costales.

Video: Detienen a Tres Hombres y Una Menor de Edad por Robo a Tren en Colonia Del Norte en Monterrey

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Los elementos de la Policía de Monterrey interceptaron a los presuntos ladrones, a quienes lograron detener antes de que escaparan asegurándoles el producto que presuntamente robaban del ferrocarril que estaba detenido en el cruce de las avenidas Servicio Postal y Mariano Escobedo, en la colonia Del Norte.

Jonathan "N", Andrés "N", Donaldo "N" y la menor de edad, identificada como Susan "N", fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público y serán investigados para determinar su situación legal luego de ser sorprendidos presuntamente robando las estructuras de metal de los vagones del tren.

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