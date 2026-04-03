Detienen a Hombre por Presunto Fraude a Zapatería en Monterrey; Transportaba 217 Pares de Tenis

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido cargando un lote de más de 200 zapatos los cuales aparentemente habría conseguido a base de engaños. Fue durante la tarde de este viernes 3 de abril cuando la Policía Municipal informó sobre este arresto el cual ocurrió en calles de la colonia Residencial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.

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Autoridades habrían recibido el reporte sobre un hombre quien presuntamente engañó a una zapatería del centro de Monterrey para obtener cientos de pares de zapatos. Tras esta denuncia, las cámaras del C4 observaron el camino que realizó la camioneta de este sujeto. Luego de identificar su paradero, policías llegaron a ese punto para inspeccionar el vehículo.

Tras revisar la parte trasera de la camioneta, los elementos de seguridad lograron ubicar al menos 217 pares de zapatos y 5 bolsas qué contenían una hierba similar a la marihuana. Autoridades de inmediato procedieron a su detención y su traslado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

¿Cómo obtuvo los zapatos presuntamente robados?

Empleados de la zapatería afectada mencionaron que todo inició con una supuesta solicitud de envío que resultó ser falsa, por lo que la mercancía fue entregada al conductor mientras la trabajadora pensaba que cumplía con un pedido real. Al hacer la verificación con los encargados del negocio y la empresa de fletes, se dieron cuenta de qué habían sido robados.

Hasta el momento se desconoce si la mercancía ya fue devuelta a este negocio de zapatos, por lo que se espera que en los próximos días se revelen más datos sobre este caso de presunto hurto. El hombre detenido tendrá que ser juzgado por los delitos contra la salud y por presunto fraude.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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