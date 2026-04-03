Detienen a Tres tras Persecución por Robo en Estacionamiento de Cafetería en Guadalupe, NL

Tres personas fueron detenidas luego de ser interceptados tras iniciar una persecución por avenidas del municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se registró la tarde de este viernes 3 de abril sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a unos metros de su cruce con la carretera a Reynosa.

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El hecho se registró tras el reporte de un presunto robo tipo cristalazo en el estacionamiento de una cafetería ubicada en la avenida Miguel de la Madrid. Los afectados señalaron que habían sido víctimas por parte de un sujeto que manejaba un auto blanco. Fue el personal del C4 quien identificó dicho carro, por lo que elementos de seguridad se movilizaron a este punto para detener a los responsables.

Fueron elementos de la Policía de Guadalupe quienes lograron ubicar este vehículo y tras un intento de detenerlo, los presuntos ladrones huyeron a toda velocidad. Autoridades comenzaron una persecución por diferentes puntos de este municipio para tratar de detener a los sujetos que trataban de escapar.

Al llegar al puente de la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Vivienda Popular, una de las patrullas de la Policía de Guadalupe terminó impactando al vehículo de los presuntos ladrones por la parte trasera, acto que permitió que este auto detuviera su marcha. Fue en ese momento donde los oficiales arrestaron a los tres tripulantes.

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Persecución en Guadalupe deja a policía herido

En el lugar donde terminó la persecución, tuvo que ser cerrado el paso en dirección de norte a sur debido a que en este punto quedó bajo resguardo el vehículo implicado y la patrulla qué chocó este auto. Los tres presuntos ladrones fueron identificados como Kilian, Ángel y Brayan quienes serán investigados por este robo tipo cristalazo y por delitos contra la salud debido a que les fueron decomsiadas varias sustancias ilícitas.

Uno de los elementos que tripulaban la patrulla que chocó a este vehículo terminó lesionado, por lo qué fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Los tres presuntos ladrones fueron trasladados al Ministerio Público, donde se espera que los afectados presenten una denuncia contra los sujetos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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Con información de Carlos Campos | N+

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