Muere Bebé de 4 Meses Dentro de Casa en Monterrey; Investigan Causa del Fallecimiento

Una bebé de 4 meses de nacida murió al interior de su casa ubicada sobre la avenida Camino Real, en la colonia La Amistad, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León. El fallecimiento se registró durante la tarde del viernes 3 de abril y generó una movilización policiaca hasta la vivienda.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Bebé de 2 Meses de Nacida en el Centro de Monterrey, Nuevo León

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, la bebé presuntamente habría sido víctima de una broncoaspiración; sin embargo, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia de ley para confirmar la causa de muerte de la menor de 4 meses de vida.

Unidades de Fuerza Civil y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron a la vivienda, luego de recibir el reporte de la muerte de la bebé en la colonia La Amistad, en Monterrey, donde iniciaron las investigaciones correspondientes.

Video: Investigan Muerte de Bebé de 4 Meses en Colonia La Amistad en Monterrey

Muere bebé de dos meses en domicilio del Centro de Monterrey

En la ciudad de Monterrey se han registrados otros casos similares relacionados con la muerte de bebés; uno de ellos ocurrió en junio del año pasado. La madre fue quien reportó el fallecimiento de su hijo de dos meses de vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Industrial.

De igual manera, elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta la calle Villagrán, en su cruce con la calle Segunda Privada, en una zona de departamentos del Centro de la ciudad de Monterrey. Fueron los oficiales quienes confirmaron que el bebé de dos meses de vida ya no contaba con signos vitales y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes, así como la búsqueda de evidencias que pudieran aportar datos relevantes al caso.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH