Localizan a Bebé Recién Nacido Sin Vida en Avenida Almazán en Monterrey

Un bebé recién nacido fue localizado sin vida sobre la vía pública en la avenida Almazán en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este hallazgo ocurrió la mañana de este sábado 21 de febrero, provocando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades de investigación.

Fueron vecinos del sector quienes observaron al menor tendido en el exterior y dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes. A este sitio llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área en espera de agentes de investigación y peritos del estado.

Minutos más tarde, agentes ministeriales y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El sitio permanece resguardado, por lo que uno de los carriles de la avenida Almazán se encuentra obstruido por patrullas y unidades.

Mujer en situación de calle habría dado a luz a bebé localizado sin vida

Vecinos informaron que una mujer en situación de calle habría dado a luz a este recién nacido sobre la avenida Almazán y al percatarse de que no contaba con signos vitales lo habría dejado en este sitio. En este punto, llegaron paramédicos para trasladar a la señora hasta una clínica del IMSS, donde recibirá atención médica debido al riesgo al que estuvo expuesta tras aliviarse en este sitio.

Este hallazgo causó consternación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona. Se espera que en las próximas horas se traslade el cuerpo del bebé hasta las instalaciones pertinentes para determinar el tiempo que llevaba sin vida. Será durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este hallazgo.

Con información de Brian Samaniego | N+

DAGM