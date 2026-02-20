Matan a Balazos a Hombre en Estacionamiento de Plaza Comercial en Monterrey

La tarde de este viernes 20 de febrero, un hombre fue asesinado en un ataque a balazos en la entrada al estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Lincoln, frente a la estación de la Ecovía Santa Cecilia, en la colonia Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Fue después de las 04:00 de la tarde que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que provocó que las personas que ya se iba de la plaza comercial y las que esperaban el transporte público salieran corriendo para intentar resguardarse de los balazos.

De acuerdo con lo reportado por algunos testigos, la agresión inició en el estacionamiento de la plaza comercial donde se ubican varios comercios, entre ellos una tienda departamental. Aparentemente, sujetos armados a bordo de una motocicleta persiguieron a la víctima hasta alcanzarla en la entrada del lugar. Se presume que el ataque a balazos se habría desarrollado a partir de un robo.

Elementos de Fuerza Civil de movilizaron de inmediato hasta el sitio y acordonaron la zona donde fueron localizados casquillos percutidos, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades. Minutos más tarde, personal del Instituto de Criminalística y Sevicios Periciales (ICSP) iniciaron el levantamiento de evidencias.

Buscan a responsables de homicidio de hombre en Monterrey

Paramédicos de diversas corporaciones también arribaron al lugar del ataque a balazos para auxiliar al hombre que, al valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, únicamente dieron a conocer que se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de complexión delgada, que vestía pantalón de mezclilla color negro, playera gris y tenis negros.

Agentes ministeriales llevaron a cabo las indagatorias correspondientes y entrevistaron a personas que se encontraban en el sitio, entre ellos, aparentemente familiares del hombre asesinado, pues se presume que era vecino del sector. Las autoridades continúan con la búsqueda de los agresores que no han sido identificados.

