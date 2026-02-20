Hombre Roba Camioneta, se Incendia al Huir y Termina Detenido en Santa Catarina, Nuevo León

Una camioneta fue robada en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, cuando una mujer que la conducía fue interceptada por un hombre armado. De acuerdo con la información, el presunto delincuente la amenazó con un arma de fuego y la obligó a descender del vehículo, apoderándose de la camioneta para posteriormente huir del lugar. La camioneta, de color blanco, fue sustraída bajo amenaza, generando movilización de las corporaciones de seguridad tras el reporte del robo.

El hecho ocurrió en la mencionada colonia y el sujeto emprendió la huida a bordo del vehículo con dirección hacia la avenida Luis Donaldo Colosio, mientras escapaba el motor de la camioneta comenzó a calentarse, lo que provocó que la camioneta se incendiara.

Video: Roba Camioneta y se Incendia al Huir en Santa Catarina Nuevo León

El fuego dejó prácticamente destrozada la parte frontal y los laterales del vehículo, obligando al conductor a detener su marcha. El incidente se registró sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Santa Catarina, donde la camioneta quedó varada debido a los daños ocasionados por el incendio. A consecuencia de esta situación, la vialidad en la zona se vio afectada y fue necesario cerrar la circulación mientras se atendía la emergencia

Noticia relacionada: Pareja en Moto se Pasa el Alto y Arriesga su Vida en Guadalupe, Nuevo León

Intervención de autoridades e investigación

Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y de la Policía Municipal arribaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes en torno al robo de la camioneta. La unidad fue resguardada por oficiales municipales mientras se llevaban a cabo las diligencias.

El presunto ladrón fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina. Durante la intervención, le fue decomisada el arma de fuego con la que habría cometido el robo en contra de la mujer en la colonia La Fama.

Según los reportes, durante la persecución y debido a la velocidad a la que era conducida la camioneta, el vehículo comenzó a incendiarse, lo que derivó en el cierre de la vialidad sobre la avenida Colosio. Finalmente, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa / Noticias N+

RR