Incendio en Cerro de la Colonia 18 de Marzo Moviliza a Cuerpos de Auxilio en Monterrey, NL

Se registró un fuerte incendio este viernes 20 de febrero en el cerro de la colonia 18 de Marzo, en el sector de La Brisas, el cual conecta con la colonia Sierra Ventana. El incendio ha provocado una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, quienes trabajan en el sitio para intentar controlar el avance de las llamas. El fuego se ha propagado rápidamente debido a la maleza completamente seca que se encuentra en el área y que está siendo consumida por las llamas, lo que complica las labores para sofocar el incendio.

Vecinos del sector se encuentran preocupados ante la magnitud del incendio, ya que el fuego ha alcanzado una parte considerable del cerro en la colonia 18 de Marzo. La cercanía de las llamas con zonas habitacionales mantiene en alerta a los habitantes del área. En el lugar se registra una intensa movilización de unidades de emergencia, mientras los cuerpos de auxilio continúan con las labores para contener el siniestro y evitar que se extienda hacia zonas de mayor riesgo.

Posible desalojo en evaluación

De manera preliminar, se informó que posiblemente se realizará el desalojo de vecinos en caso de que el incendio continúe avanzando o represente un peligro directo para las viviendas cercanas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente esta medida.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación y permanecen en el área realizando trabajos de control y evaluación de riesgos

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+