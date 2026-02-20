Flamazo por Explosión de Tanque de Gas; Deja Dos Lesionados en Monterrey

Un flamazo debido a la explosión de un tanque de gas dejó como saldo dos personas lesionadas en la Avenida Lincoln y su cruce con Alfa, en la colonia Villa Cumbres Segundo Sector, en la parte norte de Monterrey. De acuerdo con las corporaciones de rescate, el incidente ocurrió cuando una persona acudió al negocio de una empresa de gas para cargar su tanque.

Video: Flamazo Deja Dos Personas Lesionadas en Avenida Lincoln en Monterrey

Según los primeros reportes, un mal manejo de los dispositivos que se encontraban en la gasera provocó un flamazo y posteriormente una explosión. La situación generó movilización inmediata de los cuerpos de emergencia, quienes recibieron el reporte y se trasladaron al sitio para atender la contingencia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar tras recibir el aviso del accidente. A su llegada, brindaron los primeros auxilios a las personas lesionadas y evaluaron las condiciones en las que se encontraba el establecimiento para descartar mayores riesgos.

Las autoridades informaron que una de las personas afectadas fue atendida en el lugar, ya que sus lesiones no requerían traslado inmediato. Sin embargo, la otra persona fue trasladada a un hospital para una valoración más a fondo, con el fin de determinar la gravedad de sus heridas y recibir la atención médica correspondiente.

Revisión de instalaciones en la gasera

Autoridades se mantienen en el área para revisar los artefactos que se encuentran en la gasera y asegurarse de que todo se encuentre fuera de peligro. El objetivo es verificar las condiciones de seguridad del lugar y prevenir que se registre otro incidente similar.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de las personas lesionadas ni sobre posibles sanciones o responsabilidades derivadas del accidente. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del flamazo y la posterior explosión del tanque de gas.

