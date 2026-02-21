Ataque con Armas Largas Deja un Hombre Sin Vida en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Tenochtitlán en la colonia Infonavit La Joya en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se reportó durante la noche de este viernes 20 de febrero.

Noticia relacionada: Reportan Dos Heridos con Arma Blanca en Colonia Coyoacán en Monterrey

Este suceso ocurrió cuando un sujeto se encontraba afuera de una propiedad, momento que otra persona llegó a este sitio y comenzó un ataque directo, con un arma de fuego, contra la víctima. Luego de escuchar las detonaciones, vecinos salieron de sus hogar y al percatarse de qué había un hombre herido pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes.

Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos. Al brindarle atención médica, el personal de salud confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Agentes de seguridad acordonaron y resguardaron este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Video: Ejecutan a Hombre a Balazos en Infonavit La Joya Guadalupe Nuevo León

Moviliza muerte de hombre en colonia Infonavit La Joya

Al sitio llegaron Agentes Ministeriales, quienes mencionaron que en este lugar fueron localizados al menos 13 casquillos de bala. La personas fallecida sigue sin ser identificada pero durante el ataque portaba una camisa azul y un pantalón de color café. Se espera que en las próximas horas se pueda revelar de quién se trataba la víctima.

Este caso causó temor entre vecinos debido a la intensa movilización qué ocasionó este hecho. Elementos de seguridad realizaron varios recorridos en este punto para tratar de identificar al presunto agresor, pero este operativo no tuvo éxito. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas a este punto ayuden para poder localizar al sujeto armado.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N

DAGM