Asesinan a Balazos a Joven de 19 Años que Viajaba en Scooter en Guadalupe, Nuevo León

Un joven que circulaba a bordo de un scooter eléctrico fue asesinado la noche del viernes 3 de abril en calles de la colonia Valle Hermoso Segundo Sector, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Testigos dijeron que los sospechosos viajaban en una camioneta en color negro.

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Tras ubicar al joven, los sujetos se le emparejaron sobre la calle Valle del Rin, entre Limón y Valle de México, accionaron sus armas en al menos cinco ocasiones y después escaparon. De acuerdo con lo narrado, algunos vecinos se acercaron para tratar de ayudar a la víctima, quien residía en la zona y era común verlo pasar en su scooter; sin embargo, al ver la gravedad de los hechos dieron aviso a las autoridades.

Video: Ejecutan a Joven que Circulaba en Scooter en Colonia Valle Hermoso en Guadalupe, Nuevo León

Identifican a joven con scooter asesinado en Guadalupe

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Una fuente informó que el fallecido respondía al nombre de Rodolfo Antonio, de 19 años de edad, quien presuntamente contaba con antecedentes.

Agregó que los sospechosos supuestamente primero buscaron al joven en su domicilio, pero no lo encontraron. Recorrieron el sector de la colonia Valle Hermoso hasta localizarlo a unas cuantas cuadras y le dispararon. La Policía de Guadalupe acordonó la zona y montó un operativo en el área para iniciar las investigaciones y buscar a los responsables del homicidio.

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Con información de Carlos Campos | N+

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