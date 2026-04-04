Muere Mujer tras Ser Atacada a Balazos en Depósito de Cerveza en Juárez, Nuevo León
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La mujer fue trasladada al Hospital General de Juárez, pero llegó sin vida a causa de las heridas de bala ocasionadas en el ataque armado en la colonia Terranova Residencial
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Una mujer murió tras ser atacada a balazos al interior de un negocio de venta de cerveza en el municipio de Juárez, Nuevo León. A pesar de que las autoridades de seguridad y los paramédicos se movilizaron de inmediato hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital para su atención médica, al ingresar ya no contaba con signos vitales.
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El ataque armado contra la mujer fue reportado en minutos antes de las 10:00 de la noche del viernes 3 de abril, en el negocio ubicado en la calle Bahía de Quino, en la colonia Terranova Residencial, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León. La víctima mortal fue identificada como Juana Lourdes, de 37 años de edad.
Víctima de ataque muere al llegar al hospital en Juárez
Luego de ser alertados, policías municipales, paramédicos y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, arribaron al negocio de venta de cerveza y localizaron a la mujer con heridas de bala al interior de él.
De inmediato, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los proyectiles de arma de fuego, la trasladaron al Hospital General de Juárez, hasta donde llegó ya sin signos vitales, de acuerdo con lo informado por las autoridades.
La escena del crimen, en la colonia Terranova Residencial, donde ocurrió el ataque armado contra la víctima, fue resguardada por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes ya investigan el móvil del homicidio de la mujer identificada como Juana Lourdes, de 37 años de edad.
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Con información de Porfirio Medellín | N+
SHH