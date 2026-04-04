Explosión por Acumulación de Gas Deja Dos Hombres y Dos Perros Heridos en Juárez, Nuevo León

Dos hombres resultaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, al igual que sus dos mascotas, a causa de una explosión por acumulación de gas natural al interior de un domicilio, en el área de la cocina, en la calle Puerto Cabello, en la colonia Puertos 2, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León.

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Fue alrededor de las 9:00 de la mañana cuando se reportó la explosión por acumulación de gas natural dentro de la vivienda, que generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta la colonia Puerto 2, en Juárez. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Juárez, Policía Municipal y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al sitio.

Video: Sufren Quemaduras Dos Hombres por Explosión de Gas en Casa en Juárez, Nuevo León

Trasladan a lesionados al IMSS y encuentran a mascotas con quemaduras

En el sitio, los cuerpos de emergencia localizaron a dos hombres de 43 y 49 años de edad lesionados a causa de la explosión. Ambos presentaban quemaduras de segundo y tercer grado en un 80 por ciento de su cuerpo, por lo que, fueron trasladados por paramédicos del CRUM y personal de Protección Civil de Juárez al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica de urgencia.

En la vivienda también fueron localizados dos perros de tamaño pequeño, los cuales presentaban diversas quemaduras de primer y segundo grado, por lo que, los cuerpos de auxilio solicitaron el apoyo de Bienestar Animal de Nuevo León.

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