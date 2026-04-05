Muere Menor en Accidente y Retienen a Conductor de 14 Años en Apodaca, Nuevo León

Un menor de edad perdió la vida tras un accidente vial registrado sobre la Avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió a la altura de la avenida Isidoro Sepúlveda, en la colonia Hacienda Santa Fe, durante la tarde del día sábado 4 de abril, alrededor de las 19:00 horas. El vehículo era conducido por otro menor de 14 años que resultó lesionado y fue retenido.

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Las autoridades informaron que la camioneta en la que viajaban se estrelló contra una palmera y posteriormente contra una luminaria, lo que provocó un fuerte impacto. A consecuencia del choque, un menor de 17 años, quien hasta el momento no ha sido identificado, perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones. El joven quedó al interior del vehículo, el cual portaba placas del estado de Coahuila.

Conductor de 14 años fue retenido

El conductor de la camioneta, un adolescente de 14 años, resultó con diversos golpes tras el accidente. Posteriormente, fue retenido por las autoridades como presunto responsable del percance. Además, otro de los involucrados resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de inmediato por cuerpos de auxilio a un hospital para recibir atención médica especializada.

Autoridades señalaron que las condiciones del pavimento mojado debido a las lluvias registradas en el área metropolitana pudieron haber influido en el accidente. Tras este hecho, se reiteró el llamado a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente ante condiciones climatológicas adversas que pueden incrementar el riesgo de accidentes viales.

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El accidente generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona, quienes atendieron la situación y realizaron las investigaciones correspondientes. El conductor, un adolescente de 14 años, fue retenido por autoridades como probable responsable.

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Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

RR