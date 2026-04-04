Menor es Asesinado en Ataque a Balazos en García, Nuevo León

Un menor de 17 años de edad fue asesinado en un ataque a balazos registrado la tarde del sábado 4 de abril en las calles de la colonia Paraje San José, en el municipio de García, Nuevo León. La agresión generó un despliegue de autoridades de seguridad en la zona, principalmente en el cruce de las calles del Río y Blanquillo.

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De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el joven de 17 años de edad, identificado como Axel, fue ejecutado y atacado a balazos por sujetos armados que se desplazaban a bordo de motocicletas en la colonia Paraje de San José.

Oficiales de la Policía Municipal, agentes ministeriales, autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y elementos del Ejército Mexicano arribaron a la escena del crimen para llevar a cabo el acordonamiento, iniciar las indagatorias y buscar a los presuntos responsables del ataque armado que cobró la vida del menor de edad.

Al llegar al sitio, encontraron al joven herido y lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, en el camino se informó su fallecimiento a causa de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

Video: Matan a Menor en Paraje San José en García, Nuevo León

Detienen a dos hombres en moto como presuntos agresores

Al realizar el despliegue, las autoridades detuvieron a dos hombres identificados como Pedro “N” y Ervin “N”, de los cuales no han dado a conocer su edad. Los sujetos fueron localizados en la zona y les fueron aseguradas dos motocicletas, así como armas largas.

Los dos hombres detenidos ya están bajo resguardo de las autoridades, quienes continúan recabando evidencias en la escena del crimen. Los dos hombre serán investigados para determinar si son los presuntos responsables del ataque armado y homicidio del joven de 17 años de edad en la colonia Paraje San José, en García.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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