Mueren Hermanos y Menor Resulta Lesionada al Volcar en Carretera en Bustamante, Nuevo León

Dos muertos y una menor lesionada, es el saldo que dejó un accidente carretero la tarde del sábado 4 de abril en el municipio de Bustamante, Nuevo León. El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

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De acuerdo con lo informado por Protección Civil de Nuevo León, se trató de la volcadura de una camioneta tipo Pick up. A bordo de ella viajan tres personas, una menor de 1 año de edad y dos personas adultas, la madre y el tío de la niña, quienes perdieron la vida en el sitio a causa del los impactos recibidos en el accidente.

El cuerpo del hombre fue localizado a 20 metros de distancia del vehículo, mientras que el cuerpo de la mujer terminó debajo de la camioneta. Paramédicos y cuerpos de auxilio confirmaron en el lugar del accidente la muerte de los hermanos identificados como María y Eliazar Cueva Villarreal.

Video: Mueren Dos Hermanos al Volcar en Carretera a Laredo en Bustamante, Nuevo León

Menor es resguardada y trasladada a un hospital

La menor de 1 año de edad, identificada como Victoria, fue extraída del interior de la camioneta y resguardada por una persona en el sitio en espera de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) le brindaron los primeros auxilios e informaron que presentaba una laceración en la lengua, por lo que, fue trasladada por una ambulancia para su atención médica.

La ambulancia en la que trasladaron a la menor lesionada fue resguardada por una unidad de Fuerza Civil hasta el Hospital Materno Infantil, donde fue recibida y atendida por los médicos. Hasta el momento, no han dado actualizaciones sobre su estado de salud.

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