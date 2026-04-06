Trabajador Queda Atrapado Bajo Camioneta al Interior de una Empresa en Monterrey, Nuevo León

Un empleado fue arrollado por una camioneta al interior de una empresa ubicada en colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, Nuevo León. Las piernas del hombre quedaron atrapadas bajo el vehículo, por lo que llamaron de inmediato a elementos de auxilio y rescate.

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Fue durante la mañana de este lunes 6 de abril cuando elementos de Protección Civil de Monterrey recibieron este reporte. Al llegar al sitio, el empleado ya había sido liberado por compañeros de esta empresa, pero paramédicos de Cruz Roja Mexicana comenzaron a valorar al sujeto para verificar si necesitaba atención especializada.

Luego de ser revisado médicamente, el hombre fue trasladado a la Clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde será atendido por especialistas. Compañeros de la víctima mencionaron que una aparente falla mecánica habría ocasionados que se activara un cambio dentro del vehículo, generando que comenzara a avanzar y terminara arrollando a la persona afectada.

Van dos accidentes laborales en Nuevo León durante el mes de abril

Elementos de Protección Civil de Monterrey acordonaron y resguardaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y realizar una inspección para descartar posibles riesgos. Este se trataría del segundo caso de accidente laboral durante el mes de abril en Nuevo León. Fue el pasado 1 de abril cuando un menor de 15 años perdió la vida mientras trabajaba en la parte alta de una nave industrial.

El menor se encontraba colocando unas laminas sobre una nave industrial ubicada a la altura de la zona conocida como Camino a los Potrillos, sobre la carretera a Laredo, en Apodaca, Nuevo León. Autoridades ya investigan si el adolescente contaba con las herramientas de protección necesarias para llevar a cabo estas labores.

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