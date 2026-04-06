Regresa Young Miko a Monterrey: ¿Dónde Será su Concierto y Cúando Inicia la Venta de Boletos?

La cantante puertorriqueña, Young Miko, anunció que su reciente gira mundial llegará a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Será el próximo 19 de septiembre cuando el Late Checkout Tour llegue a tierras regias.

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Fue a través de sitios oficiales donde se confirmó que esta gira llegará a la Arena Monterrey el próximo 19 de septiembre en punto de las 9:00 de la noche. La misma Young Miko también dio a conocer en sus redes sociales que el Late Checkout Tour continuaría por varias ciudades de México y otros países. Este anuncio sorprendió a sus fans regiomontanos, quienes comentaron que ya se encontraban listos para la venta de boletos.

Los fans de la cantante puertorriqueña mencionaron que se sentían felices de tener de vuelta a la artista en solitario, esto debido a que la última vez que se presentó en tierras regias fue durante un festival, mismo en el que su participación fue corta. Además de llegar a Monterrey, Young Miko también llevará su tour por ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Mérida.

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¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para Late Checkout Tour en Monterrey?

En esta ocasión, el Late Checkout Tour en Monterrey tendrá varias fases de venta de boletos en las cuales se encuentra una especial para fans de Young Miko. Aquí te dejamos la lista de las fechas en que podrás adquirir tus entradas:

Venta Beyond: 7 de abril

Preventa Priority: 8 de abril

Venta Fans: 8 de abril

Preventa bancaria: 9 de abril

Venta General: 10 de abril

A través de redes sociales, Young Miko dejó ver un poco de la producción del Late Checkout Tour. Fanáticos mencionaron que espera escuchar sus grandes éxitos como lo son Classy 101, Chulo, Fina y su última canción que ha tomado relevancia en varios sitios de internet, Wassup.

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