Zayn Malik Llegará por Primera Vez a Monterrey: ¿Dónde se Presentará? Aquí te Decimos

El exintegrante del grupo One Direction, Zayn Malik, anunció una nueva gira The Konnakol Tour por varias ciudades de México, siendo Monterrey el primer lugar donde se presentará este 2026 en el país. Esta noticia causó emoción entre sus fans regias, ya que será la primera visita del artista en la Sultana del Norte.

Noticia relacionada: Regresa Sebastián Yatra a Monterrey: ¿Dónde se Presentará y Cuándo Inicia la Venta de Boletos?

Fue a través de las redes sociales del cantante donde compartió una cartelera de su nuevo tour. Zayn mencionó que se encuentra muy emocionado, ya que será su primer gira en estadios de diferentes partes del mundo. Luego de su presentación en Monterrey, el cantante visitará Guadalajara y la Ciudad de México.

El artista británico se presentará en el Estadio Borregos el próximo 14 de junio. En este show se espera que Zayn Malik interprete sus famosos temas como Pillowtalk, I Don´t Wanna Live Forever, entre otros. Las fanáticas comenzaron a compartir en redes sociales que les gustaría escuchar alguna canción de su antigua banda One Direction.

¿Cuándo será la venta de boletos para el concierto de Zayn Malik en Monterrey?

Los boletos para The Konnakol Tour en Monterrey estarán disponibles este próximo 12 de febrero en una preventa para clientes de una empresa bancaria, mientras que la venta general se llevará a cabo a partir del 13 de febrero. Hasta el momento se desconoce si las entradas podrán ser adquiridas de manera física.

La visita de Zayn Malik en Monterrey y México ha causado diferentes reacciones luego de que el pasado 28 de marzo de 2025 el cantante británico cancelara una de sus presentaciones en el país. La empresa promotora de su show anunció que el artista había sufrido problemas en su salud, por lo que tenían que suspender su concierto.

Historias recomendadas:

DAGM