Regresa Sebastián Yatra a Monterrey: ¿Dónde se Presentará y Cuándo Inicia la Venta de Boletos?

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, anunció una nueva gira de conciertos por varias ciudades de México, entre ellas Monterrey, Nuevo León. Fue a través de redes sociales donde se confirmó que la Sultana del Norte será parte del “Sebastián Yatra entre tanta gente tour”.

Los fanáticos de Yatra se vieron sorprendidos ante este anunció, ya que el cantante colombiano tenía más de dos años y medio sin volver a tierras regias. Ademas de Monterrey, el tour visitará estados como Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, entre otros.

El concierto se llevará a cabo en el Auditorio Banamex el próximo 13 de junio de 2026. Se espera que durante este tour Sebastián Yatra interprete sus mejores éxitos como Tacones Rojos, Traicionera, Cristina y muchos más. Los fanáticos ya especulan si el artistas colombiano traerá invitados especiales.

¿Cuándo será la venta de boletos para el concierto de Sebastián Yatra en Monterrey?

La preventa de boletos para el “Sebastián Yatra entre tanta gente tour” en Monterrey comenzará este próximo 2 y 3 de febrero y solo aplicará para clientes de una tarjeta bancaria. La venta general se llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Hasta el momento se desconoce si las entradas se podrán adquirir de manera presencial.

Se espera que este concierto sea sold out debido al ausentismo del artista colombiano en Monterrey. La última presentación de Yatra en tierras regias ocurrió en un festival de música en 2023, donde sus fans le pidieron que volviera a la ciudad con una gira en solitario. En esa ocasión, el ganador de dos Latin Grammys compartió escenario con Lasso.

