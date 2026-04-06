Encuentran a Hombre Sin Vida tras Tres Días de Búsqueda en Presa El Cuchillo en Nuevo León

Tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió por tres días, elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron el cuerpo sin vida de un hombre la tarde del domingo 5 de abril, en el embalse de la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León.

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Rescatistas a bordo de cuatrimotos inspeccionaron las orillas del embalse y realizaron sobrevuelos con el helicóptero de la corporación estatal desde el pasado viernes 3 de abril. De igual manera, contaron con binomios caninos con personal de Manada K9 para la búsqueda del hombre desaparecido.

Fue hasta el domingo 5 de abril a las 18:06 horas que confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida con ayuda del dron de Protección Civil de Nuevo León. Elementos de la Policía Municipal se hicieron cargo y solicitaron el apoyo de servicios periciales para continuar con las diligencias correspondientes y das por finalizada la búsqueda.

Hombre hallado sin vida era originario de Veracruz

De acuerdo con los reportes oficiales, la identidad del ahora occiso fue confirmada inicialmente gracias a las características de su vestimenta. La víctima fue identificada como Omar, de entre 50 y 55 años, quien era originario de Poza Rica, Veracruz.

El hombre desapareció después de ingresar en el área conocida como “La Playita”, alrededor de las 17:47 horas del viernes 3 de abril. Fueron sus familiares quienes reportaron el hecho y solicitaron la ayuda de los rescatistas y autoridades de seguridad para localizarlo; sin embargo, la búsqueda se extendió tres días.

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Con información de Ángel Giner | N+

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