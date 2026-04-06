Detienen e Investigan a Guardia por Homicidio de Aficionado de Rayados en Nuevo León

El guardia de seguridad de una plaza comercial del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, es investigado por el asesinato de un aficionado de los Rayados del Monterrey. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre de 2025, en la zona del estacionamiento, en la colonia Azteca.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que se giró la orden de aprehensión contra Bayron “N” de 28 años de edad, luego de que presuntamente golpeara a la víctima identificada como Gilberto, quien permaneció internado durante más de cuatro meses en el Hospital Universitario a causa de los golpes, hasta el 11 de marzo que se dio a conocer su fallecimiento.

¿Cómo ocurrieron la agresión contra el aficionado de Rayados de Monterrey?

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, quien portaba una camiseta de los Rayados de Monterrey, había salido de un partido de futbol, donde presuntamente diversos guardias de seguridad de la plaza comercial, entre ellos Bayron “N”, se aproximaron al aficionado y sin mediar palabra, le dieron múltiples golpes en la cabeza y brazos, provocando que Gilberto cayera lesionado e inconsciente al suelo.

Posteriormente, se presume que otro de los guardias le dio una patada en la cabeza, generándole heridas que provocaron que muriera 4 meses después del ataque. Aficionados de los Rayados de Monterrey se manifestaron en calles de Guadalupe y a través de las redes sociales hasta que finalmente las autoridades informaron la detención de Bayron "N", quien se encuentra internado en el penal de Apodaca.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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