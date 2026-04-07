Usuario Golpea a Chofer de Camión Ruta 228 en Guadalupe, Nuevo León

La cámara de seguridad de un camión urbano ruta 228 captó el momento en el que un usuario atacó a golpes al chofer de la unidad en los límites de los municipios de Guadalupe y Apodaca, en Nuevo León. La agresión ocurrió aparentemente raíz de una discusión por el pago de un pasaje.

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En el video se observa primero a una mujer, que ya estaba arriba del camión, acercarse con su celular y colocarlo en la máquina para cobrar, cruza unas palabras con el chofer y posteriormente se regresa a su lugar; sin embargo, luego de unos segundos, el hombre que iba con ella se levanta, golpea al conductor y desata una riña entre ambos.

El chofer somete al agresor y otros usuarios intervienen para separarlos. Al lugar, llegó una patrulla de policía, pero los involucrados decidieron dejar ahí la situación y se retiraron del lugar. De acuerdo con lo informado por las autoridades, no hubo denuncia por parte de ninguna de las dos partes.

Chofer denuncia agresión de usuario en redes sociales

Luego de que se registraran estos hechos, el conductor del camión ruta 228 denunció en sus redes sociales el ataque del cual fue víctima por parte del hombre de aproximadamente 30 años de edad, del cual no han dado a conocer su identidad. Señaló que el hecho ocurrió el fin de semana y presuntamente el usuario se molestó porque le informó que su saldo había expirado y necesitaba hacer un recarga.

A pesar de esto, la situación no escaló, pues ninguno de los dos presentaron su denuncia ante las autoridades. La ruta 228 opera en la zona de Valle Soleado, pasa por Valle de Santa María y circula por algunos puntos de Apodaca y San Nicolás.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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