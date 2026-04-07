Video: Hombre Golpea a Perro en Colonia Bosques de San Roque en Juárez, Nuevo León

Vecinos denuncian a un hombre que golpeó a un perro en la colonia Bosques de San Roque, en el municipio de Juárez, Nuevo León. La agresión contra el canino fue captado por una cámara de seguridad que se encuentra en la zona.

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En el video se observa al hombre llegar a la parte frontal de una vivienda donde suelta su bicicleta para agarrar a uno de los dos perros que se encuentran junto a unas plantas, y aparentemente aventarlo cerca de entrada de la vivienda, donde lo golpea y le da patadas.

Alguien más abre la puerta de la vivienda mientras el hombre golpea al perro color negro; aparentemente esta persona le toca el brazo al agresor para que deje a la mascota. En ese momento, el sujeto regresa por su bicicleta, mientras se ve que el perro maltratado correr, tratando de evitar a su atacante.

Video: Buscan a Hombre que Golpeó a Perrito en Col. Bosques de San Roque en Juárez

Vecinos piden ayuda para identificar y detener a agresor

Luego de registrarse esta situación que fue documentada por las cámaras de seguridad, los vecinos de la colonia Bosques de San Roque piden a las autoridades de Bienestar Animal del Municipio de Juárez su ayuda para identificar y detener a este hombre que agredió al perro a golpes y patadas.

Aseguraron que tienen pruebas suficientes, entre ellas el video, para denunciar este caso de maltrato animal que ha causado indignación en el municipio de Juárez y en redes sociales. Piden también a la ciudadanía su cooperación para localizar al agresor del perro.

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Con información de Lupita Sánchez | N+

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