Investigan a Tres Hombres por Robo Millonario en Monterrey, Nuevo León

Un guardia de seguridad y dos hombres son investigados por autoridades ministeriales de Nuevo León, tras su presunta participación en un robo millonario ocurrido en un sector privado del municipio de Monterrey. De acuerdo con información oficial, el caso ya es atendido por la Fiscalía General de Justicia, la cual ha iniciado las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer que se giraron órdenes de aprehensión en contra de Renier “N”, de 19 años, y Joel “N”, de 27 años. Esto ocurrió luego de que el guardia de seguridad identificado como Rogelio “N”, quien laboraba en la colonia privada, informara sobre su presunta participación en los hechos. Las autoridades consideran que los tres hombres están relacionados directamente con el delito investigado.

Según la corporación de investigación, los tres implicados son indagados por el delito de robo calificado. Este tipo de delito implica agravantes que elevan la gravedad del caso, por lo que las autoridades continúan recabando pruebas para fortalecer la carpeta de investigación. El objetivo es determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

¿Como sucedió el robo?

El robo sucedió el pasado 30 de marzo en un domicilio ubicado en la colonia Céntrika Victoria Elite, en Monterrey. De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos presuntamente recibieron una mochila que contenía un lote de relojes de alta gama, valuado en aproximadamente cuatro millones de pesos, así como dinero en efectivo. Dichos objetos habrían sido sustraídos por Rogelio “N” de una casa previamente estudiada.

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Tras obtener el botín, el guardia de seguridad, siguiendo indicaciones telefónicas, entregó los objetos a Renier “N” y Joel “N”. Ambos tenían la encomienda de enviar los artículos por medio de un servicio de paquetería a un destino fuera del estado de Nuevo León, con el fin de dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

Con el paso de los días y luego de reunir pruebas suficientes, se ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes. Los tres hombres ya iniciaron su proceso legal en el penal número uno de Apodaca, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR