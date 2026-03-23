Video: Amarra a Perro a Poste y lo Abandona Frente a Veterinaria en Monterrey

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona abandonó a un perro después de amarrarlo a un poste de luz frente a una veterinaria ubicada en la colonia Mitras Norte, en la ciudad de Monterrey. El hecho ocurrió la mañana del sábado 21 de marzo, de acuerdo con la grabación.

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En el video se observa a una persona, que hasta el momento no ha sido identificada y se desconoce si se trata de un hombre o una mujer, vestida con una chamarra azul marino con capucha y aparentemente con cubrebocas. Camina cerca del poste de luz, con una correa en la mano izquierda y se ve al perro seguirle; segundos después se agacha para amarrar al canino a la columna y alejarse caminando, tapándose el rostro con el gorro.

Marcela Hernández, la propietaria de la veterinaria donde dejaron abandonado al perro, señaló que, por la manera en la que se emociona y luego se queda sorprendido al irse la persona, pareciera que el canino tenía un vínculo con quien lo amarró y dejó atado al poste de luz.

Video: Abandonan a Perro Amarrado a Poste Frente a Veterinaria Colonia Mitras Norte Monterrey

Buscan a responsable y un nuevo hogar para el perrito abandonado

Por el momento, la veterinaria Marcela se está haciendo cargo del perrito abandonado, pero está en busca de una nueva familia que cuide de él de manera responsable. Si desea adoptar al canino o darle un hogar temporal, puede llamar o mandar mensaje al teléfono de la veterinaria 812 434 27 19.

De igual manera, Marcela Hernández espera información y la atención de las autoridades para dar con la persona que dejó al perro amarrado y abandonado frente a la veterinaria en la colonia Mitras Norte, en la ciudad de Monterrey.

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Con información de Luis Beza | N+

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