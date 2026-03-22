Rescatan a “Tyson”, Perro Víctima de Maltrato; Agresor es Buscado por Autoridades en Nuevo León

Un caso de maltrato animal registrado en el municipio de Marín generó indignación luego de que se difundiera un video donde un hombre golpea brutalmente a un perro llamado “Tyson”. Las imágenes, captadas por un ciudadano, evidencian la agresión contra el animal, lo que permitió la intervención de las autoridades.

De acuerdo con información oficial, Tyson es un perro macho de aproximadamente 10 meses de edad, de talla grande y no esterilizado. Tras la difusión del video, una persona logró rescatarlo y ponerlo a salvo antes de entregarlo a la División Ambiental, que se encargó de su resguardo.

Video: Buscan a Hombre que Golpeó a Perro en Marin NL

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Las autoridades informaron que el animal fue revisado por un veterinario, quien descartó lesiones graves. Actualmente, Tyson se encuentra en buen estado de salud, activo y bajo cuidado, gracias también a la intervención oportuna de quien lo rescató tras la agresión.

Agresor es buscado por autoridades

Asimismo, se dio a conocer que el presunto agresor ya es buscado por las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y aplicar las sanciones legales. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de denunciar cualquier acto de violencia contra los animales.

Cabe destacar que, según reportes, no sería la primera vez que el perro sufría maltrato, lo que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de actuar oportunamente ante este tipo de situaciones.

Las autoridades reiteraron que el maltrato animal es un delito y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar. Tyson, por su parte, podría ser trasladado próximamente a un centro de adopción, donde se espera que encuentre un hogar seguro y libre de violencia.

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