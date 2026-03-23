Muere un Trabajador y 15 Personas Resultan Lesionadas Tras Accidente de Autobús en Apodaca

Un accidente de transporte de pasajeros dejó como saldo un trabajador fallecido y al menos 15 personas lesionadas durante la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el percance se registró sobre la carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 20, en el cruce con la carretera Salinas Victoria, cerca del Aeropuerto del Norte.

En el sitio, las corporaciones de auxilio coordinaron labores para la extracción del conductor del autobús, así como el traslado de las personas lesionadas a distintos hospitales con apoyo de ambulancias de varias dependencias.

Video: Deja Un Muerto y 15 Heridos Atropello Múltple en Apodaca NL

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Muere trabajador en el lugar

Según el reporte oficial, el conductor confirmó que en la unidad viajaban 20 pasajeros procedentes de Houston con destino a Monterrey. Presuntamente, al momento del accidente se realizaban trabajos de recarpeteo en los carriles normales, cuando un tubo se introdujo en el parabrisas del autobús. Posteriormente, la unidad se impactó contra el abanderamiento del proyecto de mantenimiento carretero.

Protección Civil informó que una persona fue trasladada al IMSS por CRUM; otras siete fueron llevadas a distintos hospitales por la Cruz Roja, seis al Hospital Metropolitano y una más a una clínica del IMSS. Además, tres personas fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado, mientras que 10 pasajeros continuaron su trayecto por sus propios medios en otro autobús.

La víctima mortal fue identificada como un hombre de 49 años, trabajador de la empresa de recarpeteo Structor Construcciones, contratista del Sistema de Caminos de Nuevo León.

Tras el accidente, tres carriles de la carretera libre de Laredo a Monterrey permanecieron cerrados mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

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