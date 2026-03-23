Hombre le Prende Fuego a su Hermano y a su Casa en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue atacado por su propio hermano quien tiene una enfermedad de salud mental, le prendió fuego a él y a su casa. Elementos de Bomberos de Guadalupe recibieron el reporte del incendio y se movilizaron hasta la vivienda ubicada en la calle Graciano Bortoni, en la colonia 31 de Diciembre, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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De acuerdo con lo narrado por testigos y la misma víctima, el hermano llegó al sitio y le roció combustible para prenderle fuego. Presuntamente, el responsable de provocar el incendio, quien fue detenido por policías en el lugar del siniestro, sufre episodios de esquizofrenia.

Los Bomberos de Guadalupe atendieron la víctima, identificado como Eddie de 37 años de edad, quien resultó herido con 60 por ciento de quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. Le colocaron sábanas térmicas para el control de su temperatura y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario con lesiones en pecho, espalda y cabeza.

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Encuentra a su esposa con otro hombre y le prende fuego a su casa

Otro hecho similar se registró a principios del mes de marzo en el mismo municipio de Guadalupe, Nuevo León. Una mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y las manos, luego de que su marido hiciera explotar el tanque de gas cuando presuntamente la encontró con otro hombre.

Los hechos ocurrieron en una casa de la calle 9 de Junio, en su cruce con Jesús Urdiales en la colonia Atoyac de Álvarez, hasta donde se movilizaron elementos de Bomberos de Guadalupe y autoridades municipales, para controlar el fuego e investigar si fue provocado por celos. Después de recibir los primeros auxilios, la mujer fue trasladada a un hospital para su atención médica.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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