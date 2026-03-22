Asesinan a Hombre en Plena Calle en Salinas Victoria, Nuevo León

La tranquilidad de la colonia Valle del Norte se vio alterada la mañana de este domingo 22 de marzo debido a un violento hecho que terminó con la vida de un hombre de entre 25 y 30 años. De acuerdo con reportes de autoridades, la víctima fue ejecutada a balazos sobre la avenida Paseo de Castilla, frente al DIF de la mencionada colonia.

El hombre presentaba al menos dos impactos de arma de fuego y quedó tendido prácticamente sobre el paso peatonal, donde fue encontrado por elementos de servicios periciales, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este crimen.

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Víctima aún no ha sido identificada

Se informó que durante el momento del incidente varios negocios de comida permanecían abiertos en la zona, lo que permitió que hubiera testigos presenciales. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han reportado la situación y han solicitado mayor vigilancia en la colonia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni los motivos que pudieron desencadenar el ataque. Se espera que en las próximas horas se emitan más detalles sobre la investigación y posibles detenciones. Este hecho se suma a otros incidentes de violencia registrados recientemente en la zona.

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