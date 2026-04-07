Mueren Tres Niños y sus Padres Quedan Heridos en Accidente en Carretera Matehuala, Nuevo León

Tres menores de edad perdieron la vida, mientras que sus padres quedaron lesionados, luego de ser víctimas de un accidente vial registrado la tarde del martes 7 de abril en el kilómetro 65 de la carretera Matehuala a Saltillo, en parte del municipio de Doctor Arroyo, en Nuevo León.

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De acuerdo con los primeros reportes, la familia de cinco integrantes viajaba en una camioneta que volcó, aparentemente a causa de una falla mecánica. Entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente de entre 12 y 15 años, así como sus dos hermanos menores de edad, de los cuales no han dado a conocer su edad ni su identidad.

El papá y la mamá de los menores fallecidos, resultaron lesionados, por lo que, fueron trasladados a un hospital ubicado en el municipio de Matehuala, Nuevo León, para su atención médica de urgencia. Hasta el lugar el accidente arribaron elementos de Protección Civil del municipio de Galeana, quienes efectuaron las labores correspondientes.

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Con información de Vladimir Tuexi | N+

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