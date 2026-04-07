Catean Edificio de Departamentos por Feminicidio de Niñera en Monterrey

Luego del feminicidio de Francisca, niñera que fue encontrada sin vida la madrugada del pasado 3 de abril en Monterrey, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con Servicios Periciales y Policía Municipal, realizaron una inspección en la vivienda donde fue localizada para esclarecer la escena del crimen.

Noticia relacionada: Fiscalía de Nuevo León Confirma Causa de Muerte de Niñera en Cuarto de Renta en Monterrey

El cateo de llevó a cabo el martes 7 de abril en el departamento de un edificio marcado con el número 350 y ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez, en la colonia Central, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Ante un escenario donde las autoridades querían descifrar como sucedieron los hechos, ingresaron hasta un cuarto en la segunda planta del inmueble, donde Francisca, quien presuntamente trabajaba como niñera, fue localizada sin signos de vida y con huellas de violencia, tendida sobre la cama de la habitación.

Video: Catean Domicilio por Feminicidio de Niñera en Colonia Central en Monterrey

Confirman causa de muerte de niñera en Monterrey

El pasado domingo 5 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de Francisca fue asfixia por estrangulamiento. Además, agregaron que el principal sospechoso sería la expareja sentimental de la ahora fallecida, quien hasta el momento no ha sido detenido.

Actualmente, las autoridades también investigan el edificio de departamentos debido a que presuntamente funcionaba como casa de citas. Cabe destacar que, el domicilio cuenta con distintas cámaras de seguridad que debieron captar la salida del homicida tras cometer el feminicidio, por lo que, se espera que ayuden en las indagatorias del caso.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH