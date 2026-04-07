Trasladan Pulmones de Guanajuato a Monterrey para Transplante de Paciente en Clínica del IMSS 34

Protección Civil de Nuevo León informó que este martes 7 de abril se llevó a cabo con éxito el traslado aéreo de pulmones provenientes de Guanajuato, los cuales arribaron a Monterrey para un trasplante urgente.

De acuerdo con las autoridades, los órganos fueron trasladados desde el Hospital General de Silao hasta la zona de la avenida Lincoln, donde aterrizó el helicóptero de Protección Civil estatal. Posteriormente, fueron llevados bajo un operativo coordinado hacia la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS.

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Participaron varias corporaciones

Gracias a este despliegue, el tiempo de traslado se redujo considerablemente, pasando de aproximadamente una hora a tan solo 15 minutos, lo que resultó clave para preservar la viabilidad de los pulmones.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Bomberos de Nuevo León y Tránsito de Monterrey, quienes facilitaron el traslado ágil y seguro del órgano hasta el hospital.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones coordinadas permiten salvar vidas, al garantizar que los órganos lleguen en condiciones óptimas para su trasplante. Tras su arribo al Hospital de Cardiología No. 34, el equipo médico procedió de inmediato con la intervención, brindando una nueva oportunidad de vida al paciente receptor.

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